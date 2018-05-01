Время двигаться дальше: глава WhatsApp покидает свой пост

Сооснователь популярного сервиса WhatsApp и глава одноименной компании Ян Кум покидает свой пост. Пресса связывает это решение с разногласиями Яна Кума и руководства компании Facebook, в том числе и по вопросам безопасности.

"Для меня настало время двигаться дальше, — написал Кум на своей странице в Facebook. — Я ухожу в тот момент, когда люди при помощи WhatsApp делают больше, чем я мог себе представить".

Газета Washington Post утверждает, что Кум принял решение об уходе не только из самой WhatsApp, но также и из совета директоров Facebook после возникших споров о стратегии сервиса отправки сообщений и попыток Facebook использовать персональные данные и ослабить его шифрование, сообщает ТАСС.

Газета отмечает, что Кум и его партнер Брайан Эктон, продавая мессенджер (FB приобрела мессенджер в 2014 году), обещали сберечь его независимость и принцип защиты данных его пользователей. Поэтому в 2016 году шифрование данного приложения было усложнено.

Год назад появилась информация о том, что власти Великобритании планируют интернет-мессенджеры поставить на службу государству. От компаний-операторов потребуют предоставлять полиции доступ к переписке и архивам пользователей. Кроме того, запретят использовать шифрование при пересылке данных, а в случае отказа грозят запретить работать на территории страны.

А в январе прошлого года сообщалось, что разработчики WhatsApp, уверявшие в невозможности чтения переписки пользователей посторонними, на самом деле предусмотрели лазейку, позволяющую перехватывать любые сообщения.