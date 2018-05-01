CNN: Трамп пытался узнать у Меркель, как иметь дело с Путиным

По сообщению телеканала CNN, во время визита Меркель в США Дональд Трамп пытался узнать у нее, как иметь дело с президентом России Владимиром Путиным.

Канцлер Германии имеет наиболее длинную историю отношений и соперничества с российским президентом, отмечает телеканал. Вместе с тем не сообщается, что именно Меркель ответила Трампу.

В целом, по свидетельствам должностных лиц, разговор Трапа и Меркель протекал спокойно. Лишь когда речь зашла о большом профиците торгового баланса Германии и оборонных расходах, находящихся ниже уровня, рекомендованного НАТО, президент США "разволновался" и принялся обвинять Меркель в протекционизме торговой политики Германии. Белый дом данные сведения официально не подтвердил.