Передача Сергачева помогла "Тампе" сравнять счет в серии с "Бостоном"

В Национальной хоккейной лиге продолжается второй раунд плей-офф. На Востоке во втором матче четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своем льду одержал победу над "Бостон Брюинз". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Счет в серии до четырех побед стал 1:1.

В составе победителей шайбы забросили Янни Гурд (12-я минута), Тайлер Джонсон (31-я), Ондржей Палат (55-я) и Брэйден Пойнт (60-я). У "гостей отличились Чарли Макэвой (19-я) и Тори Круг (56-я). Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился результативной передачей. Нападающий Никита Кучеров имел пару отличных моментов. Но отличиться не смог. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 18 из 20 бросков по воротам.