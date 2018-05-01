Владивосток встречает Первомай

Сегодня в России празднуется День Весны и Труда. Массовые шествия, организованные профсоюзами, политическими партиями и движениями, пройдут в 170 городах. Ожидается, что в них примет участие почти 2,5 миллиона человек. Также в честь Первомая на площадях организованы концерты и ярмарки, передает телеканал "Россия 24".

Во Владивостоке празднование уже вовсю идет. Началось все с многотысячной демонстрации. Колонна проследовала от Светланской улицы к центральной площади города, где сразу стартовала концертная и развлекательная программа. Желающие могут посостязаться в кантовке шин, перетягивании бойцовского каната или, например, поотжиматься на кольцах. Есть также детская зона с батутами, аниматорами и мастер-классами.

Самые масштабные праздничные мероприятия пройдут сегодня в Москве. В первоймайском шествии примут участие больше 120 тысяч человек. В связи с этим в столице будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного.