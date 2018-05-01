1 мая армянский парламент проголосует за нового премьера

Парламент Армении 1 мая проголосует за нового премьер-министра. Официально на эту должность выдвинут лишь один кандидат — лидер оппозиционной фракции Никол Пашинян. Три парламентские фракции уже заявили, что готовы поддержать его. Таким образом, Пашиняну обеспечены 47 голосов из 105 возможных.

Для избрания на пост по принципу простого большинства ему не хватает шести голосов. Их могут обеспечить представители правящей Республиканской партии. Однако среди ее депутатов пока нет однозначного согласия, сообщает телеканал "Россия 24".

В случае победы Никол Пашинян обещает истребить коррупцию и провести "честные прозрачные выборы в кратчайшие сроки". В случае неизбрания — обеспечить дальнейшие протесты. На днях Пашинян встречался с делегацией российских депутатов. Их он заверил в том, что после прихода к власти не станет поднимать вопрос о выходе Армении из Евразийского экономического союза и организации договора о коллективной безопасности.