США начинают пугать мир иранским ядерным оружием

В США заявили, что Иран может применить ядерное оружие против международного сообщества. Такая угроза, по мнению Вашингтона, вполне реальна.

В Белом доме подчеркнули, что знакомы с распространённой Израилем информацией о том, что Иран якобы активно ведет тайные разработки в сфере ядерного вооружения и готов использовать его в разрушительных целях.

Как отметил государственный секретарь США Майк Помпео, Иран скрывал огромный ядерный архив от всего мира и от МАГАТЭ.

В Тегеране подобные заявления назвали "детским и смешным шоу". Глава МИД Ирана ответил, что президент США Дональд Трамп пытается ухватиться за перефразированные старые заявления, чтобы найти повод для отмены ядерной сделки.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими план предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки.