Сексуальные преступления казначея Ватикана рассмотрит суд присяжных

Кардинал Римско-католической церкви Джордж Пелл предстанет перед судом присяжных по выдвинутым против него обвинениям в совершении преступлений сексуального характера.

Такой вердикт вынесла судья городского суда Мельбурна, подводя итоги двухмесячных предварительных слушаний. Она сняла с Пелла большинство обвинений, но сочла, что по четырем из них, относящимся к событиям 1970-х годов, кардинал должен быть судим окружным судом присяжных.

76-летний кардинал в прошлом был архиепископом Мельбурна и Сиднея. В 2014 году он переехал в Ватикан и стал главой секретариата по делам экономики Святого престола. В 2016 году комиссия по расследованию случаев педофилии среди католического духовенства вызывала Пелла в качества свидетеля в Австралию, но приехать он не смог. После этого австралийская полиция приехала в Ватикан сама.

Кардинал категорически отвергает все обвинения о его сексуальных домогательствах к детям, называя их абсолютной ложью и частью кампании по очернению имени, сообщает ТАСС.