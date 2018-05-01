КХЛ. Николай Борщевский возглавил хабаровский "Амур"

Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" назвал имя нового главного тренера команды. Им стал 53-летний Николай Борщевский. Соглашение с олимпийским чемпионом 1992 года заключено на один год, сообщается на сайте "Амура".

На посту наставника хабаровчан Борщевский сменит Андрея Мартемьянова, с которым ранее клубное руководство не сумело договориться о продлении сотрудничества. В прошедшем сезоне "Амур" впервые с 2012 года вышел в плей-офф, где в серии первого раунда уступил будущему обладателю Кубка Гагарина, казанскому "Ак Барсу", со счетом 1:4.

Ранее Борщевский в КХЛ работал в ярославском "Локомотиве", подмосковном "Атланте", санкт-петербургском СКА и уфимском "Салавате Юлаеве".