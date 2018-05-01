Японский Орден Восходящего солнца получили четверо россиян

В Японии обнародован список тех, кто удостоен Ордена Восходящего солнца. В него вошли четверо россиян.

Орден Восходящего солнца третьей степени получил российский врач-педиатр, генеральный директор "Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева" Александр Румянцев. Член Совфеда и руководитель группы по его сотрудничеству с Палатой советников японского парламента Виктор Озеров также удостоен Ордена Восходящего солнца третьей степени, сообщает РИА Новости.

Орден четвертой степени получила глава Татарско-японского культурно-информационного центра "Сакура" Асия Садыкова (Казань).

Четвертым россиянином, получившим награду, стал Александр Кудряшов – флорист, преподающий в южно-сахалинской школе икэбана "Согэцу". Он получил Орден Восходящего солнца шестой степени.

Орден существует с 1875 года. Он имеет восемь степеней. Первым россиянином, который был удостоен японской награды, был механик фрегата "Паллада" Иван Зарубин. Он получил орден в 1881 году. До 2003 года Орденом Восходящего солнца награждали только мужчин, однако затем его стали давать и женщинам.