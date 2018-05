Госдеп США пообещал отдать российский флаг из Сиэтла в посольство в Вашингтоне

Госдеп США пообещал передать российский флаг со здания резиденции нашего генконсула в Сиэтле в российское посольство в Вашингтоне.

Между тем, резиденция российского генконсула в Сиэтле осталась без флага: триколор сняли со здания власти США. В нашем посольстве потребовали вернуть флаг на законное место. Действия американской стороны расценили как неприемлемые и назвали очередным примером того, как Вашингтон грубо нарушает нормы международного права.

#EMBASSY_STATEMENT

Today, under the cover of night the state flag of the Russian Federation was removed from the building of the Russian consulate in Seattle by American officials.https://t.co/m1QQxa6o9Q pic.twitter.com/zKajzFoNVH