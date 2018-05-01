Президент "Локомотива" Геркус: настрой на чемпионство не подорван

Президент московского футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус прокомментировал поражение команды в матче 27-го тура чемпионата России с "Краснодаром". "Железнодорожники" уступили на выезде со счетом 0:2, но остались лидерами турнирной таблице. Отрыв от "Спартака" составляет четыре очка.

"Мы хорошо играли сегодня, вы же видели, – сказал Геркус, которого цитирует Чемпионат.om. — Проверили себя, провели хороший матч. Настрой на победу сегодня не подорван, команда борется за чемпионство. Немного терпения — и все будет".

Для того, чтобы обеспечить себе чемпионство, "Локомотиву" в двух оставшихся матчах необходимо набрать два очка.