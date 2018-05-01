США не будут выводить из Сирии свои войска

США не намерены выводить свои войска из Сирии до политического урегулирования конфликта в этой арабской стране. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Он подчеркнул, что США стоят "на пороге победы на поле боя" над террористами и не хотят "просто уходить до того, как дипломаты выиграли мир". "Так что сначала одерживаешь победу в войне, а затем выигрываешь мир", — сказал руководитель американского военного ведомства.

При этом он признал, что считает сирийскую проблему самой сложной ситуацией в сфере безопасности из тех, с которыми ему приходилось сталкиваться.

Джеймс Мэттис также подтвердил, что США работают со всеми странами ближневосточного региона над возможным формированием контингента для ввода в Сирию. Так, на днях новый госсекретарь Майк Помпео совершил визит в Иорданию, где провел встречу с королем Абдаллой II.

Всего в Сирии находятся около двух тысяч американских военнослужащих, сообщает ТАСС.

Ранее палата представителей США приняла законопроект, который запрещает любую помощь по восстановлению территории Сирии, подконтрольной официальному Дамаску. В документе сказано, что Штаты готовы помогать только тем районам, где Башар Асад не руководит; фактически это территории, подконтрольные боевикам.

24 апреля Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что хотел бы объявить о выводе вооруженных сил США из Сирии, так как с террористами в этой стране покончено.