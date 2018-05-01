Володин: важно сообща работать над обеспечением достойных условий труда

О важности работы над обеспечением достойных условий жизни и труда россиян заявил в день Первого мая председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Этот день занимает особое место в истории и отмечается во многих странах мира, — цитирует Володина РИА Новости. — Ежегодно миллионы людей участвуют в первомайских акциях, демонстрируют международную солидарность трудящихся".

По его словам, трудовым отношениям и решению вопросов социального партнерства в нашей стране уделяется приоритетное внимание.

"Важно и дальше сообща работать над обеспечением достойных условий жизни и труда граждан, укреплять социальную основу стабильности общества и развития государства", — подчеркнул Вячеслав Володин.

Сегодня в России празднуется День весны и труда. Массовые шествия, организованные профсоюзами, политическими партиями и движениями, пройдут в 170 городах. Ожидается, что в них примет участие почти 2,5 миллиона человек. Также в честь Первомая на площадях организованы концерты и ярмарки.

В Хабаровском крае шествие прошло по центральным улицам столицы региона, финишировал митинг на центральной площади. Перед собравшимися выступили лидеры профсоюзов и общественных организаций. Также в программе праздника — ярмарка, мастер-классы и запуск пешеходного фонтана.

Громкое "Ура России" сегодня прозвучало и на улицах Магадана. Марш в столице Колымы собрал порядка 15 тысяч человек, в том числе представителей молодежных организаций. Первомай порадовал жителей региона ярким солнцем и долгожданным теплом. Для участников мероприятия устроили концерты и развлекательные программы.