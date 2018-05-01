"Вегас" победил "Сан-Хосе" в гостях и повел в серии

В Сан-Хосе состоялась третья игра серии между "Шаркс" и "Вегас Голден Найтс". Хозяева льда сумели перевести встречу в овертайм чуть меньше чем за две минуты до финальной сирены. Однако в первом дополнительном периоде "золотые рыцари" вырвали победу – 4:3.

В стартовом отрезке игры зрители голов не увидели. Зато во втором периоде сразу четыре шайбы побывали в воротах соперников. Три из них оказались на счету гостей. У "Вегаса" отличились Колин Миллер, Джонатан Маршессо и Райли Смит. У "Сан-Хосе Шаркс" заброшенной шайбой отметился Тимо Майер.

В третьем периоде "акулы" сумели перевести игру в овертайм благодаря голам Эвандера Кейна и Томаша Гертла. В дополнительное время победу "рыцарям" принес точный бросок Уильяма Карлссона. Таким образом, дебютант НХЛ повел в серии с "Шаркс" со счетом 2:1.

Четвертый матч второго раунда плей-офф между этими соперниками состоится 2 мая в Сан-Хосе.