Тренер "Реала" Зидан: постараемся забить быстрый гол

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в преддверии ответной полуфинальной встречи с мюнхенской "Баварией" заявил, что его команда постарается забить быстрый гол, чтобы обеспечить необходимый результат. При этом французский специалист похвалил соперника, назвав его "топ-клубом".

"Бавария" приехала, чтобы показать свою игру. Это топ-клуб и отличная команда. Но мы тоже хотим показать хорошую игру. Будем готовы, как и всегда. Если получится, сможем рассчитывать на большие свершения. Главное для нас – думать о победе и выйти на поле с мыслями о ней. Постараемся забить быстрый гол. Это то, что нам надо", — цитирует Зидана Sports.ru.

Кроме того, наставник "Реала" похвалил бразильца Марсело, забившего один из мячей в первой игре против "Баварии". "Все знают, на что способен Марсело, какой это футболист и что он дает команде. Он в "Реале" уже десять лет и внес свой вклад в историю", — заявил француз.

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов между испанским и немецким клубами состоится 1 мая в 21:45 по московскому времени. Первая игра этих соперников в Мюнхене завершилась победой "сливочных" со счетом 2:1.