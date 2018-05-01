В Госдуме назвали поставку Javelin стимулятором киевской агрессии

Поставка американских противотанковых ракетных комплексов Javelin – стимулятор агрессии киевских властей, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, современное оружие может вынудить Украину на непредсказуемые действия в отношении Донбасса и Крыма.

Бальбек добавил, третье поколение американских противотанковых ракет — это некая "красная кнопка, которую украинские политики так и стремятся нажать". Политик полагает, что Киев постарается опробовать ПТРК в действии.

Депутат предупредил, что Россия не потерпит стрельбу на своей территории и в случае провокации ответ придет незамедлительно, передает РИА Новости.