Прошедший тур РФПЛ стал лучшим по посещаемости за последние пять лет

28-й тур чемпионата России по футболу стал лучшим по посещаемости с сезона-2012/13, когда был установлен рекорд премьер-лиги – 170804 зрителя. Именно столько болельщиков тогда посетили матчи 25-го тура. На этот раз их число оказалось равным 151961.

Самым посещаемым стал матч между "Зенитом" и ЦСКА, который собрал 51328 зрителей. Далее идет игра "Краснодара" с "Локомотивом". Ее посетили 34055 болельщиков. За встречей "Ростов" – "Тосно" наблюдали 22456 человек. Это третий результат тура по посещаемости, сообщает Чемпионат.com.

Всего же игры РФПЛ в нынешнем сезоне вживую посмотрели 2980944 зрителя. "Зенит" занимает первое место по посещаемости домашних встреч (в среднем за матч – 43801). На втором месте идет "Спартак" (28839). Тройку лучших замыкает "Краснодар" — 24388 зрителей.