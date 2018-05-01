Сторонники Пашиняна будут наблюдать за выборами премьера с площади Республики

Сотни людей с утра собираются на площади Республики в Ереване - они бьют в барабаны и дуют в вувузелы. На месте митинга установили экраны для трансляции заседания парламента, на котором изберут нового премьер-министра. Единственный кандидат на этот пост — лидер армянской оппозиции Никол Пашинян.

Кандидатуру Пашиняна выдвинула партия "Елк", ее поддержали фракции "Царукян" и "Дашнакцутюн". В сумме они обладают 47 голосами, поэтому определяющим станет решение Республиканской партии (РПА), лидером которой был экс-премьер Серж Саргсян. РПА обладает абсолютным большинством (58 из 105 парламентариев).

"Мы говорили, что не будем препятствовать голосованию. Специальное заседание состоится, кворум будет обеспечен. После речи Пашиняна ему будут заданы вопросы. После этого мы решим, как будем голосовать", — заявил руководитель фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян, сообщает агентство ТАСС.

Несмотря на народную поддержку и заверения предателя РПА, оппозиция все еще не до конца уверена в том, что Пашиняну удастся стать премьером после этого голосования. Пресс-секретарь оппозиционной партии "Гражданский выбор" Тигран Авинян считает, что РПА попытается сорвать выборы. Именно поэтому нужно остаться на площади и проследить за парламентариями.

После ряда протестных выступлений премьер-министр Армении Серж Саргсян покинул свой пост 23 апреля менее чем через неделю после своего назначения. Врио премьер-министра Армении стал член Республиканской партии Карен Карапетян. Но протесты продолжались, и главным требованием стало назначение Никола Пашиняна на пост премьер-министра.