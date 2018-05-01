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1 мая 201810:15

В Москве стартовало Первомайское шествие

В Москве началось Первомайское шествие, организованное профсоюзами и "Единой Россией". Праздничная колонна пройдет по большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск. Завершится шествие на Красной площади, передает "Россия 24".

По предварительным оценкам, в шествии примут участие около 120 тысяч человек. Участники акции идут по Красной площади с символикой российских профсоюзов, а также несут плакаты с требованиями профсоюзного движения.

Среди лозунгов шествия, в частности: "Нет повышению пенсионного возраста!", "В России заработал — в Россию вложи!", "Выпускникам учебных заведений гарантированное трудоустройство", передает "Интерфакс".

Московская акция 1 мая проходит при поддержке Федерации независимых профсоюзов России — крупнейшего отечественного профобъединения, в котором состоят около 20 миллионов человек.

Демонстрация также поддержана партией власти, символика которой присутствует на праздничном мероприятии. Представители "Единой России" ранее заявляли, что партия не планирует отдельных праздничных акций, а "единороссы" на Первомай по всей стране примут участие в профсоюзных демонстрациях.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков ранее заявлял, что в целом по России численность участников первомайских профсоюзных акций составит более 2,7 миллиона человек.

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