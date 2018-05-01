Тренер "Баварии" Хайнкес: мы знаем, как играть в сложной ситуации

Наставник мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Юпп Хайнкес перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" отметил, что поражение на домашней арене (1:2) создает для немцев трудности. Но он пообещал сложности и для хозяев.

"Завтра нас ждет по-настоящему сложный матч, — цитирует тренера "Баварии" официальный Twitter. – Но и нашего соперника тоже. Моя команда знает, как действовать в таких играх".

"Нам нужно быть более эффективными, чем в первом матче. По ходу сезона мы забиваем много голов, и я надеюсь, что мы сможем показать эффективность, которой обычно характеризуется наша игра. В футболе решимостью можно горы свернуть", – заключил Хайнкес.