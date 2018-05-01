В 97 лет в Ашхабаде ушла из жизни оперная певица Мая Кулиева

В Ашхабаде на 98-м году ушла из жизни Мая Кулиева — народная артистка СССР и первая в истории Туркменистана исполнительница оперных партий европейских произведений.

В 1938-1941 годах она училась в Московской государственной консерватории имени Чайковского и получила специальность певицы оперного театра.

В 1941 году Кулиева стала артисткой Туркменского государственного академического театра оперы и балета имени Махтумкули, затем была оперной солисткой, главным режиссером и режиссером-постановщиком этого театра.

В 1943 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Туркменской ССР, в 1952-м – народной артистки Туркменской ССР, а в 1955-м она стала народной артисткой СССР.

Во время правления первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова опера, как балет и цирк, были преданы забвению. Туркменбаши считал, что эти виды искусства непонятны и чужды туркменскому народу.

Избранный в 2007 году на пост президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вернул в страну оперное искусство. Более того: глава государства в 2008 году за вклад в развитие туркменского искусства подписал указ о присвоении Мае Кулиевой звания Герой Туркменистана.