Мун Чже Ин попросил ООН присмотреть за Пхеньяном

Сеул просит ООН проследить за выполнением обещания КНДР по закрытию ядерного полигона. Об этом сообщают азиатские СМИ со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.

По данным журналистов, Мун Чже Ин полчаса говорил по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем и попросил уделить особое внимание договоренностям, достигнутым во время корейского саммита.

Ранее СМИ сообщили о демонтаже громкоговорителей на территории Северной Кореи. Их устанавливали для противодействия "психологическим атакам" со стороны южного соседа. Убрать свои средства оповещения 1 мая должны и в Южнокорейской демилитаризованной зоне, передает телеканал "Россия 24".