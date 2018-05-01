Манчини возглавит сборную Италии в середине мая

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини достиг принципиальной договоренности с Федерацией футбола Италии и в самое ближайшее время возглавит национальную сборную. Контракт будет действовать два года. О назначении Манчини на пост главного тренера "Скуадры Адзурры" официально объявят в середине мая.

Переговоры с итальянским специалистом прошли в Риме, сообщает РИА Новости. В результате сборная Италии в ближайшее время получит нового наставника. Ранее Манчини заявлял, что очень хотел бы возглавить национальную команду.

Дебют итальянца в "Скуадре Адзурре" запланирован на 28 мая, когда сборная под его руководством проведет товарищескую игру с Саудовской Аравией.