Хоккейную "Сибирь" покинули все иностранные легионеры

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Сибирь" из Новосибирска затеял кардинальную перестройку состава. Накануне было объявлено, что команда рассталась со всеми семью своими легионерами во главе с чешским вратарем Александром Салаком.

Вместе с Салаком из команды уходит его соотечественник форвард Рок Тичар, а также еще пять нападающих – Александр Бергстрем, Патрик Закриссон, Симон Энеруд (все – Швеция) и Йонас Энлунд (Финляндия).

Кроме того, как сообщает официальный сайт новосибирского клуба, команду покинули шестеро россиян: защитники Кирилл Воробьев и Андрей Ермаков, а также игроки линии атаки Степан Санников, Сергей Коньков, Артем Артемов, Вячеслав Основин и Денис Горбунов.