В мусорном баке аэропорта Инчхон дворник нашел семь слитков золота

Внезапная удача улыбнулась мусорщику, работающему в южнокорейском аэропорту Инчхон. В мусорном контейнере он нашел семь слитков золота, стоимость которых составляет около 327 тысяч долларов США.

Каждый слиток весом по килограмму был завернут в газету. Полиция полагает, что владелец золота выбросил слитки, чтобы не быть пойманным.

Дворник сможет получить все эти деньги, если хозяин золота за полгода не обнаружит себя, сообщает Scmp.

И даже в случае, если владелец слитков объявится, мусорщик все равно получит до 20 процентов от стоимости находки, согласно закону Южной Кореи.

Однако он не получит ничего, если окажется, что происхождение этих слитков криминальное.