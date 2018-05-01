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1 мая 201811:15 (обновлено в 11:20)

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира в Дании

EPA

Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды, которая в ближайшее время отправится на чемпионат мира по хоккею с шайбой в Данию. В список вошли шесть представителей Национальной хоккейной лиги. Всего в заявку сборной России попали 26 хоккеистов.

Василий Кошечкин ("Металлург" Магнитогорск), Игорь Шестеркин (СКА) и Илья Сорокин (ЦСКА) вошли во вратарскую бригаду национальной команды, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

В защите сыграют Егор Яковлев, Владислав Гавриков, Динар Хафизулин (все — СКА), Никита Зайцев ("Торонто", НХЛ), Богдан Кисилевич, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Алексей Береглазов ("Металлург") и Никита Трямкин ("Автомобилист").

Нападение сборной России представлено Павлом Дацюком, Никитой Гусевым, Ильей Каблуковым, Александром Барабановым (все — СКА), Михаилом Григоренко, Максимом Шалуновым, Кириллом Капризовым, Сергеем Андроновым (все — ЦСКА), Евгением Дадоновым, Максимом Маминым (оба — "Флорида", НХЛ), Артемом Анисимовым ("Чикаго", НХЛ), Павлом Бучневичем ("Нью-Йорк Рейнджерс", НХЛ), Никитой Сошниковым ("Сент-Луис", НХЛ), Алексеем Бывальцевым ("Амур") и Ильей Михеевым ("Авангард").

Напомним, что чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

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