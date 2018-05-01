Проигравший Емельяненко Фрэнк Мир может покинуть Bellator

Известный американский боец смешанных единоборств Фрэнк Мир, который несколько дней назад проиграл нокаутом россиянину Федору Емельяненко в рамках лиги Bellator, может покинуть эту организацию. Мир подтвердил, что у него был контракт всего на один поединок.

"Со здоровьем у меня все хорошо, — цитирует Мира Спортс.Ru. – Когда я подписывал соглашение с Bellator, оно не было рассчитано на несколько боев. Контракт закончился и я пока не знаю, где продолжу карьеру".

Поединок Мира с Емельяненко состоялся в рамках четвертьфинала Гран-при тяжеловесов под эгидой Bellator. Ранее американец провел несколько сезонов в другом американском промоушне – UFC, — и даже выигрывал там чемпионский титул в тяжелой категории.