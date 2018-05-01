В Сан-Паулу рухнуло горящее многоэтажное здание

В бразильском Сан-Паулу во время пожара обвалился многоэтажный дом. Количество погибших пока не сообщается.

По документам здание принадлежало полиции, но много лет было заброшенным, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press. В горящем доме могли находиться сквоттеры, люди, селящиеся в брошенных здания. Но сколько их были в небоскребе во время пожара неизвестно.