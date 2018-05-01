Столкновение судна с опорой моста на Волге попало на видео

МЧС Татарстана опубликовало видео столкновения судна с мостом, произошедшего под Казанью около села Набережные Моркваши вечером 30 апреля.

Теплоход с баржами, следовавший из Бора в Соликамск, по неизвестной причине врезался в опору. В результате инцидента никто не пострадал, судно получило повреждения.

По данным ведомства, движение по мосту не перекрывалось. Специалистам предстоит произвести детальное обследование конструкций, побывавших в "аварии".