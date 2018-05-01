Карлсен выиграл Мемориал Гашимова. Карякин третий

В азербайджанском Шамкире завершился крупный шахматный турнир – Мемориал Вугара Гашимова, международного гроссмейстера, скончавшегося в 2104 году в возрасте 28 лет. Победу одержал чемпион мира Магнус Карлсен, россиянин Сергей Карякин занял 3-е место.

Карякин сыграл с Карлсеном вничью, но в общем зачете немного отстал от именитого соперника. Карлсен в последнем туре выдержал натиск китайского шахматиста Дин Лижэня, сыграл с ним вничью и сохранил лидерство, набрав 6 очков.

Лижэнь с 5,5 очками – второй, Карякин набрал 5 турнирных баллов и занял 3-е место. В последнем туре он обыграл болгарина Веселина Топалова. По 4,5 очка набрали сразу четыре гроссмейстера: голландец Аниш Гири, поляк Радослав Войташек и два хозяина турнира — Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедьяров.