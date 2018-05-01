После пожара в доме Екатеринбурга отключили от газоснабжения 16 квартир

Отключены от газоснабжения 16 квартир в доме в Екатеринбурге, где утром 1 мая произошел хлопок газа и пожар, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. После того, как будет проведено обследование газовых сетей дома и поврежденных конструкций квартиры, где произошел хлопок, газоснабжение восстановят.

По предварительным данным, ЧП произошло около 9 утра в квартире на седьмом этаже 9-этажного жилого дома по Черноморскому переулку. Затем там начался пожар, в котором пострадали 11 человек.

Шестеро из них госпитализированы, в том числе трое детей.

По предварительной информации прокуратуры, в квартире на седьмом этаже 9-этажного дома проживала пожилая женщина, передает РИА Новости. В надзорное ведомство поступила информация, что накануне сотрудники газовой службы отключили в ее квартире газовое оборудование. Тогда хозяйка квартиры самовольно решила его подключить, что и явилось причиной взрыва бытового газа.