Криштиану Роналду не верит в переход Неймара в "Реал"

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался скептически по поводу возможного перехода бразильца Неймара из "Пари Сен-Жермена" в "Королевский клуб". Португалец сделал предположение, что форварда "ПСЖ" и сборной Бразилии все устраивает в Париже.

"Я много слышал о Неймаре и "Реале", но, честно говоря, мне сложно представить это подписание. "ПСЖ" заплатил за него очень много денег. Сложно представить, что Неймар однажды будет играть в "Реале". Думаю, это невозможно на сегодняшний день", — приводит слова Роналду "Спорт-экспресс".

Тем не менее форвард "Реала" не исключил возможности появления Неймара в составе "сливочных" через какое-то время. "Возможно, это случится через несколько лет. Мне кажется, ему все нравится в Париже", — добавил португалец.

Ранее сообщалось, что президент "Реала" Флорентино Перес мечтает заполучить Неймара в свой клуб.