Павел Дацюк стал капитаном хоккейной сборной России

Ведущий форвард питерского СКА и олимпийский чемпион Павел Дацюк будет капитаном национальной команды России в ходе мирового первенства, которое пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Об этом сообщил журналистам наставник сборной Илья Воробьев.

"Дацюк будет капитаном команды на чемпионате мира, — цитирует РИА Новости исполняющего обязанности главного тренера национальной команды Воробьева. — Он — наш вожак". Наша сборная проводит на сборе в Новогорске день открытых дверей национальной команды.