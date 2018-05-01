"Чтобы не украли победу": Пашинян призывает сторонников выйти на улицы

Никол Пашинян — лидер оппозиционной партии Армении "Елк" и единственный кандидат на пост премьер-министра страны — призвал своих сторонников выйти на улицы. "Чтобы никто не украл у народа победы", — такими словами он аргументировал свой призыв, выступая 1 мая на внеочередном заседании парламента Армении.

Сегодня депутаты выбирают нового главу правительства, однако необходимого большинства голосов Пашинян не получит без поддержки представителей правящей — Республиканской партии.

Они же не спешат озвучить свою позицию, пока кандидат не представил свою программу, передает РИА Новости.

В случае победы Пашинян обещает избавить Армению от коррупции и реформировать выборную систему, а в случае поражения обеспечить дальнейшие протесты.

Кроме того, Никол Пашинян пообещал в случае его избрания на пост главы правительства начать переговоры с Евросоюзом по отмене виз, а также "углублять отношения с ЕАЭС и со странами ЕС", передает ТАСС.

Пашинян также отметил, что "дружеские отношения с США нуждаются в новом толчке", и он нацелен для этого "предпринять шаги".

При этом Пашинян повторил сказанное ранее о том, что Армения и Россия останутся стратегическими союзниками. "Наше движение не создает для этого угроз", — заверил он и пообещал, что в случае его избрания премьером "Армения останется членом ЕАЭС и ОДКБ".

Утром 1 мая в парламенте Армении проходит заседание по избранию премьер-министра страны. Никол Пашинян — лидер протестного движения и единственный кандидат на этот пост.

30 апреля фракция "Елк" ("Выход"), у которой 9 мест в парламенте из 105-ти, официально выдвинула своего лидера на пост главы правительства Армении. О готовности поддержать представителя оппозиции заявили также фракции "Царукян" (31 мандат) и "Дашнакцутюн" (7).

Правящая Республиканская партия Армении (58 мандатов), отказалась выдвигать своего кандидата. Для избрания Пашиняну необходимо, чтобы за него проголосовали 53 депутата парламента из 105-ти.