Салах стал первым африканцем, признанным лучшим игроком по версии журналистов Англии

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах был признан футболистом года по версии ассоциации спортивных журналистов Англии. Эта награда вручается с сезона-1947/48. Ранее ни один из представителей Африки не удостаивался приза от английской прессы.

Напомним, что 25-летний Салах уже был признан лучшим игроком года по версии ассоциации футболистов-профессионалов Англии. В текущем чемпионате премьер-лиги египтянин забил 31 мяч и отдал девять голевых передач.