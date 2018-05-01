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1 мая 201813:35

Роберто Манчини в сборной Италии будет получать 4 млн евро

fc-zenit.ru

Все больше фактов говорят о том, что тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини в самое ближайшее время покинет команду ради контракта со сборной Италии. Инсайдеры в итальянской федерации футбола сообщили, что наставнику будут платить 4 млн евро в год.

Манчини несколько раз в последнее время ездил в Италию и, судя по всему, все условия нового контракта специалиста согласованы. Руководство "Зенита" дипломатично молчит, но результаты Манчини в питерском клубе далеки от желаемых для владельцев команды и фанатов, так что, скорее всего, стороны расстанутся без особого сожаления.

Манчини уже в открытую высказывается, что был бы счастлив поработать с футбольной "Скуадрой адзуррой". Теперь стало известно, что и в деньгах итальянец потеряет совсем немного: в "Зените" его зарплата составляла около 4,5 млн евро в год.

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