Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась

Масштабную диверсионную операцию украинских спецслужб, назначенную на майские праздники, удалось предотвратить сотрудникам Министерства госбезопасности ЛНР. Об этом сообщила руководитель пресс-службы министерства Евгения Любенко.

Информация о комплексном плане по дестабилизации обстановки в самопровозглашенной республике была получена от источников в спецслужбах Украины. Операция включала покушения на должностных лиц и теракты на объектах военной и гражданской инфраструктуры.

"В ходе отработки полученной информации, сегодня в районе населенного пункта Краснодон было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, заложенное на оптоволоконной магистрали, и место закладки второго устройства",- передает РИА Новости слова Евгении Любенко.

Если бы взрыв не удалось предотвратить, Луганская народная республика осталась без Интернета и сотовой связи. Это прежде всего ударило бы по социально-экономической инфраструктуре — банкам и сфере обслуживания, отметила руководитель пресс-службы МГБ ЛНР.