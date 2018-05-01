Обрушение горящей многоэтажки в Сан-Паулу не обошлось без жертв

По предварительным данным, во время обрушения многоэтажного здания в Сан-Паулу погиб один человек. Многочисленные очевидцы настаивают на том, что на верхних этажах оставались люди, поэтому жертв могло быть больше, сообщает местная пресса.

Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме в Сан-Паулу произошел пожар. Охваченные огнем конструкции не выдержали, и здание обрушилось.

На место происшествия выехали пожарные и спасатели, район ЧП оцепили, передает РИА Новости.