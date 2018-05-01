Илья Воробьев объяснил отсутствие игроков "Ак Барса" в составе сборной России

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев прокомментировал опубликованный ранее состав национальной команды на чемпионат мира в Данию. Отсутствие в утвержденном списке игроков казанского "Ак Барса", ставших обладателями Кубка Гагарина, он объяснил их усталостью.

"Галиева и Ткачева нет в составе не из-за клубной принадлежности. Дело в том, насколько у них был сложный сезон. Они выжаты, уставшие. Эмоций уже нет у ребят", — приводит слова Воробьева Чемпионат.com.

Напомним, что в Данию в составе сборной отправятся 26 хоккеистов. Наставник национальной команды признался, что пока еще думает над тем, кто из игроков попадет в окончательную заявку. "У нас есть определенный план, но мы еще думаем. Игроки из НХЛ? Мы рассчитываем на эту команду, а что будет в НХЛ – это уже другая тема", — заявил хоккейный специалист.

Ранее было объявлено, что капитаном сборной России на чемпионате мира в Дании, который пройдет с 4 по 20 мая, будет Павел Дацюк.