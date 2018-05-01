В Одессе задержаны пытавшие и убившие американского пастора

В Одессе задержаны двое подозреваемых в убийстве и ограблении американского пастора, который проводил службы в одном из местных храмов, сообщили в областном управлении Нацполиции.

Гражданина США обнаружили мертвым в арендованном им жилье. Он был связан, на теле обнаружили следы пыток, пишет украинский портал "Вести".

По предварительным данным установлено, что у пастора отобрали ценные вещи. Открыто уголовное производство. Продолжаются соответствующие неотложные мероприятия.