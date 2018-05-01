Националисты не дали пожилым одесситам отметить Первомай

В Одессе украинские националисты сорвали первомайскую демонстрацию, передает телеканал "Россия 24". На митинг, который прошел у Оперного театра, в основном пришли пенсионеры, потребовали вернуть восьмичасовой рабочий день, бесплатную медицину и высокие пенсии. После участники решили пройтись маршем до Куликова поля, но им преградили дорогу националисты. Спорить с ними пожилые люди не решились и разошлись по домам.