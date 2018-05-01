Львица едва не вскрыла дверь автомобиля с туристами в ЮАР. Видео

Очевидец запечатлел на видео любопытную львицу, едва не открывшую дверь автомобиля, в котором находились туристы – описываемые события произошли на днях в национальном парке Крюгера в ЮАР.

Как рассказал автор ролика, около пяти часов утра он ехал со своими друзьями на нескольких машинах по территории заповедника.

В какой-то момент они обнаружили группу из полутора десятков львов, расположившихся на обочине.

Люди подъехали поближе и остановились, чтобы понаблюдать за животными.

Одна из львиц проявила интерес к автомобилю. Походив вокруг, она предприняла несколько попыток открыть дверь, зацепив зубами ручку.

К счастью для путешественников, большая кошка не добилась успеха. Водитель решил не испытывать судьбу и переместил транспортное средство подальше от любопытной большой кошки.

"Всегда держите свои двери запертыми, когда вокруг эти ребята", — прокомментировали произошедшее сотрудники старейшего нацпарка ЮАР.