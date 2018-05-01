В Москве и области объявили желтый уровень опасности

В связи прогнозируемыми грозами и усилением ветра до 12-17 метров в секунду в среду 2 мая в Москве объявлен желтый уровень опасности, заявил представитель Гидрометцентра России. Потенциально опасной погода также объявлена в Рязанской, Смоленской, Тверской, Владимирской, Ивановской и еще нескольких регионах Центрального федерального округа.

Несмотря на ненастье, температура в столичном регионе во второй день мая будет претендовать на рекорд. В Москве столбик термометра поднимется до 26-28 градусов, а в Подмосковье воздух прогреется до 25-30 градусов, сообщили в Гидрометцентре агентству "Интерфакс". У Московской области появился шанс побить абсолютный рекорд дня, установленный в 1977 году. Тогда была зафиксирована температура плюс 28,2 градуса.

Аномальное тепло, как заявляют специалисты, останется в столице до конца недели. После этого немного похолодает.