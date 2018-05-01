Зюганов рассказал, почему пропустил первомайское шествие в Москве

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов объяснил причины своего отсутствия на митинге и шествии в честь Первомая в Москве: по словам лидера компартии, он работает со всеми партийными комитетами и находится в отъезде. Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков ранее говорил, что Зюганов планировал принять участие в демонстрациях и митингах КПРФ в честь Первомая.

В середине апреля в некоторых СМИ сообщалось, что лидер КПРФ пребывает в реанимации в одной из московских больниц после сложной операции. Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко тогда опроверг эту информацию, а сам Зюганов назвал эти сообщения "болтовней", сказав, что у него "все нормально".

"Я принимаю участие по всей стране сегодня. На Дальнем Востоке поприветствовал всех, потом в Иркутске блестяще провели. У нас очень массово прошел (митинг) в Новосибирске — шесть тысяч с лишним народа прошли", — сказал Зюганов РИА Новости.

По словам лидера КПРФ, шествия и митинги прошли также в Барнауле, на Ставрополье и в других городах и регионах нашей страны. В Москве Центральный и Московский городской комитеты КПРФ проводят шествие и митинг, приуроченные к Первомаю, вместе с движением в поддержку армии, Союзом советских офицеров, всероссийским женским движением "Надежда России", Союзом коммунистический молодежи и рядом других левых партий.

Шествие началось на Калужской площади, а митинг проходит в Театральном проезде. Среди демонстрантов — ростовая кукла Карла Маркса с трудом "Капитал" в руках.