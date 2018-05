Трамп назвал позором слив вопросов Мюллера

Дональд Трамп назвал позором утечку в СМИ списка вопросов, которые спецпрокурор Роберт Мюллер собирается ему задать, чтобы узнать о "возможном препятствии правосудию".

В своем Twitter президент написал: "О, я понимаю — это выдуманное, фальшивое преступление, сговор, которого никогда не существовало, а расследование началось с незаконно просочившейся засекреченной информации".

So disgraceful that the questions concerning the Russian Witch Hunt were “leaked” to the media. No questions on Collusion. Oh, I see...you have a made up, phony crime, Collusion, that never existed, and an investigation begun with illegally leaked classified information. Nice!