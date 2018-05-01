Трамп назвал позором слив вопросов Мюллера

Дональд Трамп назвал позором утечку в СМИ списка вопросов, которые спецпрокурор Роберт Мюллер собирается ему задать, чтобы узнать о "возможном препятствии правосудию".

В своем Twitter президент написал: "О, я понимаю — это выдуманное, фальшивое преступление, сговор, которого никогда не существовало, а расследование началось с незаконно просочившейся засекреченной информации".

So disgraceful that the questions concerning the Russian Witch Hunt were “leaked” to the media. No questions on Collusion. Oh, I see...you have a made up, phony crime, Collusion, that never existed, and an investigation begun with illegally leaked classified information. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 мая 2018 г.

Ранее газета New York Times сообщила, что Мюллер предоставил адвокатам Трампа список вопросов, которые он планирует задать президенту. По данным издания в опроснике 40 пунктов.

Большинство из них связанны с экс-помощником президента по нацбезопасности Майклом Флинном, экс-главой ФБР Джеймсом Коми и генпрокурором США Джеффом Сешнсом. Кроме того, есть вопросы о предполагаемой связи Трампа с Россией, передает РИА Новости.