Болиды "Формулы-1" могут изменить свой внешний облик

Специальная комиссия чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" решила внести изменения в аэродинамическую конфигурацию болидов, выступающих в "Королевских гонках". Изменения во внешнем облике автомобилей вступят в силу уже в 2019 году.

Прежде всего будет изменена конструкция закрылков на переднем антикрыле, чтобы повысить эффективность поведения машин при преследовании соперника, сообщает сайт Autosport.Com. В рамках грядущих изменений также может подвергнуться увеличению (расширению) планка заднего антикрыла. Это может повысить эффективность работы системы DRS.

При этом решение комиссии не является окончательным и согласно регламенту предложенные изменения должны были поддержать как минимум четыре команды из десяти, участвующих в чемпионате. Право голоса имеет и международная федерация (FIA), владельцы "Ф-1", а также ряд ведущих спонсоров проекта.

По инсайдерской информации из источников в FIA известно, что пока ровно четыре команды голосуют за изменения. Это Mercedes, Williams, Force-India и Sauber. Два других лидера чемпионата Ferrari и Red Bull предложение не поддержали, вместе с ними голосуют "против" команды Renault, McLaren, Toro Rosso и Haas.