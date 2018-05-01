Лавров и Чавушоглу поговорили о Сирии

Сергей Лавров по телефону обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обстрел жилых кварталов сирийской провинции Хомс, сообщили ТАСС в МИД Турции.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что 29 апреля боевики дважды обстреляли в Хомсе районы Аль-Айдум, Аль-Дурдия, Аль-Худари, Терм-Зейтун. Всего было выпущено 4 ракеты. Погибли 2 человека, еще 13 ранены.