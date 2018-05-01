DJ Avicii умер от потери крови

Шведский диджей Avicii скончался от массивной кровопотери, сообщает портал TMZ, ссылаясь на собственные источники.

Семья погибшего рассказала о "сильном стрессе", который испытывал музыкант. Он, по словам родственников, был настоящим перфекционистом и жил творчеством, передает РИА Новости.

Диджея не стало 20 апреля, он скончался в Омане в городе Маскат. Полиция не нашла каких-либо следов преступления. Правоохранители установили причину смерти, но отказались рассказать о ней журналистам.

Авичи, настоящее имя Тим Берлинг, родился в 1989 году. Музыкант начал карьеру с ремикса на трек из старой компьютерной игры Lazy Jones. Прославился в 2010 году после выхода нескольких синглов, в частности, Levels. В 2013 году дебютный альбом True стал платиновым сразу в семи странах. В следующем году Avicii получил Grammy за композицию Wake Me Up.

Он выступал на крупнейших музыкальных фестивалях и входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. В год зарабатывал около 20 миллионов долларов.