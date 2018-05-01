В Харькове в беседку с детьми бросили коктейль Молотова

В Харьковской области злоумышленник бросил коктейль Молотова в беседку, где играли пять детей. В результате 13-летняя девочка получила ожоги спины и плеча, сообщает управление Нацполиции по региону.

На место ЧП прибыли правоохранители. Они выяснили: 61-летнему мужчине не понравилось, что в соседнем дворе громко играет музыка и шумят подростки.

Злоумышленник задержан. Пострадавшая девочка находится в больнице, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное, сообщает телеканал "112 Украина".