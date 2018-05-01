Госдеп заявил, что российские дипломаты не уважают флаг РФ

В США объяснили, почему со здания резиденции генконсульства РФ в Сиэтле сняли российский флаг. Как заявил представитель Госдепартамента страны, после запрета учреждения на работу (с 1 апреля), резиденция лишилась своего статуса. Поэтому оставлять там флаг России "неуместно", сказал он.

Дипломат добавил, что американская сторона предлагала России самостоятельно снять флаг, но получила отказ. "Поскольку русские не отнеслись к своему флагу с уважением, мы сделали это за них", — приводит слова источника РИА Новости.

Он сообщил, что сотрудники внешнеполитического ведомства США "с уважением" спустили флаг вечером в минувшую субботу, 28 апреля. Его передадут в посольство РФ в Вашингтоне.

Со своей стороны в российской дипмиссии в США эти действия назвали неприемлемыми, противозаконными, грубо нарушающими нормы международного права. Там напомнили, что резиденция генконсула — собственность России, в связи с чем является неприкосновенной. Российские дипломаты призвали вернуть флаг РФ на флагшток.

После ухудшения отношений России и США после инцидента в британском городе Солсбери, где отравили двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь, США 2 апреля потребовал закрыть генеральное консульство в Сиэтле и освободить здание к 25 апреля.